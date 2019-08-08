國際財經

中美據報有望如期下月舉行貿易談判，加上中國7月進出口表現勝預期，帶動歐洲股市中段造好。

截至本港時間傍晚6時21分，英國富時100指數報7214點，升15點或0.21%；德國DAX指數報11740點，升89點或0.77%；法國CAC 40指數報5331點，升64點或1.23%；意大利富時MIB指數報20681點，升142點或0.69%。

道指期貨暫報26014點，升74點。

美國政府周三頒布臨時規定，禁止聯邦機構及承包商向華為、中興通訊(00763)、海能達、海康威視及大華股份5間中國供應商採購電訊設備。華為發表聲明回應稱，對特朗普政府的舉措並不感到意外，將繼續在美國聯邦法院挑戰禁令的合憲性。

中美談判代表據報仍有望9月在華盛頓舉行另一輪貿易談判。《南華早報》引述中國商務部前副部長魏建國表示，雖然中美兩國達成貿易協議的希望不大，下一輪談判仍可能按計劃進行。

另外，歐洲央行發布的經濟報告中表示，近期貿易摩擦高漲，英國無協議脫歐風險仍在，正在削弱歐羅區經濟增長前景，特別是製成品。

油價上揚，紐約原油期貨現時每桶報52.24美元，漲1.15美元或2.25%；倫敦布蘭特期油報57.12美元，漲0.89美元或1.58%。