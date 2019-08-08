國際財經 即巿股評

受惠於多重利好因素，倫敦金於五日內的升幅超過100美元，而周三(8月7日)倫敦金更一度升至最高1510.34美元，創2013年4月以來的逾6年新高。

上周四(8月1日)倫敦金受美國聯儲局的「鷹派減息」拖累，一度插水逾30美元至最低1400.44美元。不過，翌日(8月2日)凌晨美國總統特朗普(Donald Trump)突然宣布9月1日起向餘下3000億美元中國貨品開徵10%關稅。這番言論重新推高了避險情緒，加上美國7月非農就業人口只增加了16.4萬人，比預期增加16.5萬人稍低，倫敦金在上周已急彈至最高1449.10美元，並逼近1450美元水平。

而在本周開始，多重因素仍持續為金價提供上行空間。首先，美股三大指數於周一(8月5日)均出現裂口低開，其中S&P 500指數已經比月初高位下跌逾6%，而黃金則成為市埸避險的首選。除了股市受壓之外，美債息率持續下滑，美國10年期債券收益率直至周二(8月6日)一度連續下跌八日，更於周三(8月7日)跌至最低1.593%，創2016年10月以來的近3年新低。而美國長短債收益率倒掛已長達5個月，市埸更加寄望美國聯儲局9月降息以扭轉劣勢，根據聯邦基金利率期貨顯示，聯儲局於9月再次降息的機會達100%。

技術分析方面，倫敦金在8月初曾再度下探1400美元關口，但金價在1400美元關口始終有強力支持，很快掉頭反彈再次展開急升趨勢，於5日內已上升逾100美元，並突破1500美元關口。然而，倫敦金在連番急升後，日線圖、周線圖及月線圖均已開始出現超買情況，因此金價雖然仍有可能向上進一步挑戰1520美元甚至1550美元，但若市場避險情緒消退或美國大幅減息預期降溫，或會觸發倫敦金急速回調。目前金價的重要支持在1485美元、1468美元附近（由8月1日低位1400.44至8月7日高位1510.34上升浪的38.2%斐波那契回吐水平）。

交易策略方面，我們根據8月1日策略於1402美元建立的倫敦金買盤（上望1430美元，跌穿1397美元止損）已於1430美元平倉，獲利28美元。短期內待倫敦金跌至1468-1471美元區域後買入，上望1500美元，跌穿1465美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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