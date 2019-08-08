國際財經

中美兩國據報仍有望如期下月舉行貿易談判，加上中國7月出口勝預期，紓緩投資者對環球經濟增長前景的憂慮，歐洲股市早段走高。

截至本港時間下午3時49分，英國富時100指數報7200點，升1點或0.02%；德國DAX指數報11724點，升74點或0.64%；法國CAC 40指數報5317點，升50點或0.96%；意大利富時MIB指數報20653點，升114點或0.56%。

道指期貨暫報25988點，升48點。

中美貿易糾紛近期多番升級，不過，中美談判代表據報仍有望9月在華盛頓舉行另一輪貿易談判。《南華早報》引述中國商務部前副部長魏建國表示，雖然中美兩國達成貿易協議的希望不大，下一輪談判仍可能按計劃進行。他稱，會談有可能在某些方面緩解緊張局勢，但拒絕進一步闡述。美國政府關於貿易談判情況簡報的官員稱，中美雙方本月計劃舉行視頻會議，將為下月會談重新涉及實質性問題奠定基礎。

聯儲局減息步伐亦備受市場關注。美國總統特朗普意圖淡化貿易戰及貨幣戰帶來的衝擊，把槍口指向聯儲局，稱再有3間央行減息，認為美國的問題不在中國，反而在聯儲局。他再催促聯儲局必須更大幅度、更快地減息，以使美國在與其他國家的競爭中具有競爭力。

另外，日本批准向南韓出口部分高科技材料，兩國緊張情緒略為緩和。日本內閣官房長官菅義偉表示，日本已經批准對南韓出口部分高科技材料，這是日本上月收緊高科技材料出口限制以來的首次放行。

數據方面，中國7月出口按年升3.3%，優於市場預期。進口按年下跌5.6%，跌幅較預期少。這緩和市場對全球經濟衰退的憂慮。

沙地阿拉伯據報已致電其他產油國，討論近期油價跌至7個月低位後的可能政策回應。

油價在上日跌近5%後，今日反彈逾2%，因美元下跌和產油國或支撐油市的消息提振。紐約原油期貨現時每桶報52.52美元，漲1.43美元或2.8%；倫敦布蘭特期油報57.43美元，漲1.2美元或2.13%。