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今日 12:00 國際財經

沙地傳與產油國商遏制油價下跌

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沙地阿拉伯據報已致電其他產油國，討論近期油價跌至7個月低位後的可能政策回應。

外電引述沙地官員表示，沙地不會容忍油價持續下滑，並且正在考慮所有選項。

RBC Capital Markets首席大宗商品策略師Helima Croft表示，擬定9月9日當周在阿布扎比舉行的會議對於OPEC+領導人來說至關重要，尤其是沙地和俄羅斯能源部長，這是他們在油價重挫之際，釋放產量意圖訊號的關鍵點。

沙地阿拉伯是世界上最大的石油出口國，其減產幅度已經超過OPEC+減產協議所要求的水平。

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