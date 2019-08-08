國際財經

有游說組織指出，自去年以來關稅大幅提高74%，給美國消費者和企業增加60億美元(468億港元)的額外成本。

中美貿易戰近期急速升級，美國自1994年以來首次將中國列為滙率操縱國，並稱將從下月起對剩餘的3000億美元中國進口商品徵收10%的關稅。美國總統特朗普周三重申對中國的強硬立場，稱自己的行動最終將有利於美國經濟。

不過，美國貿易游說組織「關稅傷害美國腹地」(Tariffs Hurt the Heartland)不同意特朗普的立場，警告對更多中國產品加徵的關稅，將進一步打擊需求和損害就業。

組織表示，關稅較上年同期上升74%，是有史以來最高的單月增幅之一。該組織的成員包括Americans for Free Trade Coalition和Farmers for Free Trade。

該組織成員之一全美零售商聯合會負責政府關係的高級副總裁David French與商界領袖召開的電話會議上稱，美國的關稅策略處於一個十分危險的節點。根據美國統計局和美國農業部的數據顯示，從2018年貿易戰開始到今年6月，美國納稅人已支付了逾270億美元的額外進口關稅。

藝術和工藝品零售商Jo-Ann指出，由於受到去年9月實施的關稅措施衝擊，公司已經被迫加價，並且看到需求因此而下降，稱這是一個巨大的財務負擔，這些關稅將侵蝕公司的利潤率，因此不得不做出包括裁員和進一步關店在內的艱難抉擇。

其他參加了電話會議的商界領袖稱，關稅不僅加劇需求波動，還會使供應鏈大亂，愈來愈威脅到美國的就業。