國際財經

紐西蘭、泰國及印度3地央行出乎意料減息，加深投資者對環球經濟增長前景的憂慮，資金湧入避險資產及債券。美股周三早段未能延續前一天的升勢，道指曾瀉589點，之後拗腰反彈。美債價被推高，債息下跌，10年期孳息一度跌穿1.6厘，創近3年新低，與3個月期孳息倒掛為逾12年最大。

特朗普再催儲局大手減息

道指收市僅微跌22點，標普500指數倒升0.08%、納指倒漲0.38%。歐股尾市升幅縮窄，英法德股漲幅介乎0.38%至0.71%。

美國總統特朗普意圖淡化貿易戰及貨幣戰帶來的衝擊，把槍口指向聯儲局，昨在Twitter發文稱再有3間央行減息，認為美國的問題不在中國，反而在聯儲局。他強調美國經濟仍然穩健，資金流入美國，中國的企業則遷往其他國家，人民幣也受壓。他再催促聯儲局大手及更快地減息（cut rates bigger and faster）。

CNBC報道，美國政府計劃周三公布新法規，禁止政府機構直接向華為購入電訊、影像監察設備或服務，將在8月13日實施，中興、海康威視亦包括在內；到明年8月，聯邦政府的承包商亦不能與該些公司做生意。

資金湧入長債避險，推低債息。美債10年期孳息昨低見1.598厘，是2016年9月以來低位，但尾段倒升上1.718厘；30年期債息見2.121厘，逼近歷史低位，尾段亦回升。德國10年期債息跌至負0.6厘，創史上最低。

金價猛漲 突破1500美元

資金續追捧黃金，紐約期金收市報每盎斯1519.6美元，勁漲2.4%，為2013年4月以來高位。期銀上揚4.6%，至17.196美元。

美滙指數報97.61，跌0.02%。歐羅先挫後回升，兌美元漲0.04%，報1.1205。日圓呈強，美元兌日圓跌0.22%，報106.23。

環球經濟前景受壓，影響能源需求，美國能源資訊局（EIA）公布，截至上周五的一周，當地原油庫存增加240萬桶，一反市場預期減少280萬桶，消息拖累油價下挫。紐約期油一度跌5.8%，每桶報50.52美元，收市仍跌4.7%；倫敦布蘭特期油低見每桶55.88美元，急插6.22%，創今年1月以來新低，收市跌幅收窄至4.6%。