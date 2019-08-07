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今日 03:28 國際財經

美國6月消費借貸增幅3個月最低

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美國聯儲局公布，6月消費者借貸額上升146億美元，低於經濟師預期的160億美元，增加金額是3個月以來最低；年率化增幅為4.3%，前一月為5.3%。

報告顯示，包括信用卡借貸在內的循環貸款在6月下滑0.1%，是3月以來首度錄得回落；4月及5月時分別升7.6%與8.4%。包括汽車貸款與學生貸款在內的非循環貸款在6月升5.8%。

第二季計算，消費者借貸額年率化升幅為4.9%，首季則為4.2%。

分析指出，消費者借貸額升幅放緩，可能意味消費者減少消費，整體經濟增長將會受到影響。

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