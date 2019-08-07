路透引述消息人士稱，沙地阿拉伯國營石油巨擘沙地阿美(Aramco)重新與投資銀行商討上市安排，但雙方對企業估值存在重大分歧。
主持上市計劃的沙地王儲穆罕默德(Mohammed Bin Salman)，堅持沙地阿美估值為2萬億美元，但投資銀行界則認為，估值應訂為1.5萬億美元。
消息人士指出，沙地與投資銀行界將於本周開會，再討論估值問題，如果估值有重大分歧，上市安排可能存在很大變數。
沙地阿美拒評上述消息。沙地政府新聞辦公室未有回應傳媒相關查詢。
今日 02:55 國際財經
路透引述消息人士稱，沙地阿拉伯國營石油巨擘沙地阿美(Aramco)重新與投資銀行商討上市安排，但雙方對企業估值存在重大分歧。
主持上市計劃的沙地王儲穆罕默德(Mohammed Bin Salman)，堅持沙地阿美估值為2萬億美元，但投資銀行界則認為，估值應訂為1.5萬億美元。
消息人士指出，沙地與投資銀行界將於本周開會，再討論估值問題，如果估值有重大分歧，上市安排可能存在很大變數。
沙地阿美拒評上述消息。沙地政府新聞辦公室未有回應傳媒相關查詢。
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