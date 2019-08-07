國際財經

中美貿易戰對全球經濟增長有長遠影響，資金流出股市，流向黃金及政府債券；再者，多國央行加入減息行列，反映市場憂慮情緒升溫，投資者入市態度偏審慎，美股下滑，道指早段曾急挫逾580點，但低位有吸引，大市轉輾上行，踏入尾段一度收復逾500點失地，跌幅收窄至不足100點；納指反覆倒升。

截至本港時間凌晨約2時09分，道指報25955點，跌74點或0.29%，稍早時盤中曾高見25967點，跌幅只有61點，而早段一度低見25440點，大跌589點；標普500指數現報2877點，跌3點或0.14%；納指報7851點，上揚18點或0.24%，早段曾挫1.67%。

多國央行連番減息，全球債息續跌，美國30年期國債孳息率曾逼近有史以來的最低水平，跌至2.121%，債息於2016年7月低見2.089%的歷史低位，顯示投資者愈來愈擔憂美國經濟衰退。至於3個月與10年期國債孳息率倒掛幅度擴大至超過38點子，是2007年3月以來最大。

另外，美國總統特朗普在社交媒體上再度炮轟美國聯儲局，指聯儲局必須更大幅、更快下調利率。不過，問題是聯儲局太驕傲而不願承認其收緊政策過快過重的錯誤，其必須立即停止荒謬的量化緊縮政策。

聯儲局內部最為鴿派的官員聖路易斯聯儲總裁布拉德(James Bullard)稍早向白宮傳達了一個訊息，稱不要指望每次國際政策威脅或聲明令市場陷入混亂時都會有更多的減息。至於決定是否應該在9月下次會議上減息之前，採取觀望態度，觀察未來出爐數據的表現是妥當之舉。

一些企業財報欠佳，亦加重了美股承受的壓力，迪士尼財報低於預期，旗下Hulu、ESPN+與Disney+等媒體服務的虧損擴大，拖累股價跌逾5%，暫時為跌幅最大的道指成分股。特斯拉(Tesla)據稱正考慮從9月起在中國提價，特斯拉回應稱不排除這種可能，股價先跌後升，現時攀升0.71%。

部分晶片股造好，NVIDIA股價上漲0.66%，費城半導體指數回升0.36%，不過英特爾回落0.59%，美光(MICRON)仍挫2%。金融股受壓，摩根大通回吐2.72%，高盛跌0.60%。非必需日常消費品股則支撐大市，可口可樂反彈1.65%，暫時為表現最強的道指成分股，寶潔進賬1.30%。