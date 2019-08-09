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紐西蘭昨天出乎意料一口氣減息「兩碼」(0.5厘)，表明是要致力推高通脹、保障就業，紐國央行對經濟增長放緩憂慮之深可想而知，紐元兌美元即時急挫至今年新低，在周二議息後維持利率不變的澳洲慘受池魚之殃，澳元瀉至2009年3月以來最弱水平，低見66.77美仙。

繼周一人民幣棄守「七算」，再加上除了紐西蘭大手筆減息，昨天尚有印度與泰國意外地下調利率，早前太平洋投資管理(PIMCO)全球經濟顧問Joachim Fels在報告內指出環球「貨幣冷戰3.0」有進一步升級跡象，不幸言中。PIMCO當年提出貨幣冷戰(Cold Currency War)的概念，是指各國(主要是成熟經濟體)本幣爭相貶值，期望藉此刺激自身經濟。從目前事態發展看，貨幣戰甚至已由冷轉熱。

貨幣戰會否加劇，關鍵在於美國。美銀美林最新報告認為，中國被華府列為滙率操縱國，美國干預美元的風險正升溫，並估計聯儲局將在9月和10月分別減息0.25厘。

美國總統特朗普曾罕有地稱讚「強勢美元」，但近年卻大肆批評聯儲局政策使美元太強，令其他國家佔了便宜。由此可見，當上任後首炮──減稅政策的效益瞬間耗盡後，讓美元貶值應是他爭取民望的「國策」之一。

美元作為國際金融系統核心，要影響其滙價，涉及龐大資源規模，負債纍纍的美國會否耗用儲備直接干預滙市，暫時仍屬未知之數；何況聯儲局只須加快減息步伐，收窄美元息差優勢，相信是更有效使美滙轉弱的方法。

聯儲局7月減息0.25厘之後，表明並非減息周期開始，隨即惹來特朗普不滿。有分析認為，總統因此選擇在中美談判剛結束，突然公布向餘下3000億美元中國進口商品加徵10%關稅，表面針對中國，實際是劍指聯儲局，因為中美貿易關係惡化可給予聯儲局理由減息，如果美股在9月議息前顯著回落，則有更充分誘因下調利率救市。

附【圖】所見，標普500指數自2018年1月破頂以來，僅去年底曾跌穿大型上升通道，由於累瀉接近20%(收市計算)，瀕臨技術熊市；然而，標指約一個月後便重回高峰。

去年第四季聯儲局取態偏向鷹派，加息周期未知何時完結，兼且中美貿易談判缺乏進展，致令美股大幅下滑。現在中美貿易關係更難改善，貨幣戰如果愈演愈烈，聯儲局似乎就不容易像主席鮑威爾所言只屬一次性減息，而是真正要進入減息周期。

換句話說，標指調整的空間不細，挫至通道底及黃金比率50%交滙即約2690點仍未算轉差，一旦失守通道底，聯儲局將有更大理據放水，而屆時特朗普必會撲出來邀功。

除了減息，聯儲局尚有量寬(QE)這招撒手鐧可用，局方提前於8月起停止縮表，相信正是為重啟量寬作好準備。

信報投資研究部

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