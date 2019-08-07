國際財經

市場憂全球經濟前景，美國三大指數早段急跌，道指挫逾500點。

截至本港時間晚上約9時49分，道指報25456點，跌572點或2.2%；標普500指數報2830點，跌51點或1.8%；納指報7712點，跌120點或1.54%。

美國白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)表示，政府仍計劃在9月接待中國代表團進一步磋商，稱總統特朗普希望繼續與中國進行貿易談判，並達成協議，但這必須是一項正確的協議，未來中美兩國可朝着的方向是邁進可改變關稅的形勢。

不過，美國商務部今日公布，對中國進口的44億美元木製廚櫃和梳妝台，作出反傾銷與反補貼的初步裁定，將指示海關與邊境保護局，依據補貼率對中國製輸美廚櫃產品徵收現金保證金。

美國總統特朗普稍早在Twitter表示，美國聯儲局必須更大幅度、更快地減息，以使美國在與其他國家的競爭中具有競爭力。白宮貿易顧問納瓦羅近日呼籲，聯儲局在年底前再減息75點子至100點子，以使美國利率與其他國家的利率保持一致。

數據方面，美國上周抵押貸款申請指數升5.3%，此前一周跌1.4%。

油價下跌，紐約原油期貨現時每桶報51.73美元，跌1.9美元或3.54%；倫敦布蘭特期油報57.15美元，跌1.79美元或3.04%。