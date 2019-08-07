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紐西蘭央行今日(8月7日)早上10點宣布降息0.5%至歷史新低1%，並獲得紐西蘭央行成員一致通過。其後的政策聲明表示，希望以降息達到其就業和通脹的目標，並指官方現金利率下調是實現這些目標的必要措施。大幅降息超出市埸預期，紐元/美元在公布議息結果後短線暴跌逾150點至0.6375(較日內高位0.6555下跌2.7%)，創2016年1月以來的逾3年半新低。

事實上，紐元/美元自7月19日觸及4個月高位0.6787後開始下行趨勢，連續12個交易日均錄得下跌。儘管近期紐西蘭公布的通脹和就業數據均大幅造好，其中周一(8月5日)公布的7月商品價格指數遠超預期，而周二(8月6日)公布的紐西蘭第二季度失業率為3.9%，遠低預期4.2%，一度令紐元/美元短線反彈逾60點，並終止12日的連跌趨勢，市埸認為紐西蘭央行或會因此減低降息幅度，但結果事與願違，紐元/美元今日繼續插水式下跌，至今滙價距離7月19日高位已跌逾400點，跌幅逾6%。

技術分析方面，紐元/美元於5月至7月期間輾轉上升，並形成上升通道。其後紐元/美元在0.6780阻力(由2018年12月4日高位0.6965至2019年5月23日低位0.6478下跌浪的61.8%斐波那契回吐水平)附近開始受到沽壓，滙價在7月19日升至最高0.6887後開始急劇回調，並展開12連跌，在今天公布議息結果後更大幅插水100點，跌穿0.6480關口。不過日線圖顯示紐元/美元已出現超賣，短期內滙價或會有小幅反彈。然而，國際貿易關係持續緊張，美國財長努欽正式宣布將中國列為「滙率操縱國」，在紐元/美元未有明顯轉勢前，投資者宜謹慎為上。

交易策略方面，我們根據6月25日策略於0.6590建立的紐元/美元買盤(目標0.6790，止損0.6550)已提早於0.6700平倉，獲利110點。短期內待紐元/美元跌至0.6320-0.6340買入，上望0.6480，跌穿0.6295止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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