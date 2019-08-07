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今日 18:34 國際財經

德法股市漲逾1% 道期升逾百點

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中美貿易爭拗略為緩和，加上多個亞太區經濟體減息，歐洲股市中段上揚，其中德國及法國漲幅逾1%。

截至本港時間傍晚6時34分，英國富時100指數報7233點，升61點或0.86%；德國DAX指數報11727點，升159點或1.38%；法國CAC 40指數報5305點，升70點或1.35%；意大利富時MIB指數報20759點，漲127點或0.62%。

道指期貨暫報26026點，升102點。

美國白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)表示，政府仍計劃在9月接待中國代表團進一步磋商，稱總統特朗普希望繼續與中國進行貿易談判，並達成協議，但這必須是一項正確的協議，未來中美兩國可朝着的方向是邁進可改變關稅的形勢。

不過，美國商務部今日公布，對中國進口的44億美元木製廚櫃和梳妝台，作出反傾銷與反補貼的初步裁定，將指示海關與邊境保護局，依據補貼率對中國製輸美廚櫃產品徵收現金保證金。

美國聯儲局動態繼續備受關注，白宮貿易顧問納瓦羅呼籲，聯儲局今年底前進一步減息四分三厘至一厘，讓美國息口與其他國家看齊。另外，印度、泰國及紐西蘭央行今日先後宣布減息，其中紐西蘭央行意外地減息0.5厘，減幅大於市場預期。

數據方面，英國7月樓價按月下滑0.2%，預期為上升0.3%；按年則升4.1%，漲幅為3月以來最低。德國6月工業生產按月下降1.5%，遠超出預期下降0.4%。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報53.41美元，跌0.22美元或0.41%；倫敦布蘭特期油報58.61美元，跌0.33美元或0.56%。

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