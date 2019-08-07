國際財經 即巿股評

中美貿易戰愈來愈傾向玩「晒冷」！

上周貿易談判結束後例牌官方回應，之後美國總統特朗普「發爛渣」，從9月起將3000億美元中國貨加徵一成關稅，美國出完左勾拳，中國即用人仔大貶兼踢穿七算還拖，但美國依然無有怕，突然將中國列入滙率操控國，好彩雙方都肯暫時收兵，人仔昨日開始大幅反彈，美國白宮經濟顧問庫德洛亦稱總統特朗普希望繼續與中國傾。

面對中美貿易戰兩國不斷出招，加上本港政治事件未解決，連同大摩魔笛踩多腳，劈恒指基本目標12.9%至24400點，港股傷上加傷，好彩友邦(01299)今日生性頂住個市，令恒指未致六連敗。老實講，港股只要唔穿昨日低位25397，恒指咪又喺走唔出上落市，即喺25700至30000徘徊。

相對地，美股表現依然略勝一籌，道指經過連跌五日共插1503點或5.5%後，上日勁彈311點1.2%，標普連插六個交易日共瀉208點或6.9%後，隔晚也彈升37點或1.3%。

雖然美股明顯比港股強，但無可否認走勢已轉弱，從標普成分股市寬睇到，仍企在50天線上股份比率由7月底的76%，一度跌至前天的27%，但隨著昨日美股勁彈，企在50天線上股份比率回升到34.5%。

美股回調後，估值依然偏貴，預測市盈率達17.4倍，比過去十年平均16倍仍高，但股本回報率有15%，遠比港股12%，而全球股市錢亦向美國走，正如昨日在《信報》政觀其辯在言，美股衰極有個譜，尤其聯儲局啟動減息周期，投資者操作手法成熟，若未有新壞事發展，標普周三低位，即2822點應有不錯支持。

GH業績靚醖釀股價大爆發

筆者在上周一《信報》政觀其辯推介的癌症液體活檢公司Guardant Health(GH)，隔晚收市後公布業績，第二季收入大升1.8倍至5400萬美元，雖然上季仍蝕錢，但虧損已大縮至13美仙(去年同期為1.75美元)，業績相當標青。

更驚喜的是，GH在次季業績中大幅上調全年收入預測，由原先預計的1.45至1.5億美元，大幅上調至1.8至1.9億美元，即按年升99至1.1倍，業績公布後，GH股價於盤後時段即被大腳踢高，收造111.7美元，狂升23.4%，僅與筆者目標價120美元，相差6.9%。

若果今晚GH開市裂口大升一成半以上，未有貨當然唔好追，揸住响手就緊喺放紙鳶，以之前上市高位106.58美元止賺。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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