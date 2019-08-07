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今日 17:09 國際財經

紐央行:有可能採取負利率刺激經濟

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紐西蘭央行意外地減息0.5厘，行長奧爾(Adrian Orr)表示，有可能使用負利率來刺激經濟。

奧爾指出，全球利率都在下降，央行減息是這種周期行為的一部分，又說有可能不得不實施負利率。

不過，奧爾稱，雖然今天的決定並不排除任何未來行動，但今次50個基點的減息幅度，減低了未來不得不採取負利率的可能性。

紐西蘭央行周三把官方指標利率(OCR)調降0.5厘，至1厘水平，減幅大於市場預期。分析表示，在全球壓力日益加劇之際，紐西蘭央行尋求支撐經濟。

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