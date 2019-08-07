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今日 16:01 國際財經

泰央行意外減息0.25厘 近4年首次

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泰國央行周三意外下調指標利率，為2015年以來首次減息。分析指出，減息應能支持遲緩的經濟增長，並壓低表現強勁的泰銖。

泰國央行貨幣政策委員會以5比2的投票結果，決定將一天期附買回利率下調0.25厘，至1.5厘；央行在去年12月加息0.25厘，為2011年以來首次收緊政策。

據悉，有兩位反對者傾向維持利率不變。另外，委員會對強勢泰銖感到憂心，泰銖是今年表現最佳的亞洲貨幣，兌美元升值約6%。

路透調查顯示，15位分析師中有14位預期政策維持不變，另外一位預期減息0.25厘。

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