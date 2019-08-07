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今日 15:37 國際財經

南韓促日勿把其剔出白名單

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日本政府發布政令，正式把南韓從出口「白名單」剔除，本月28日生效，有效期為3年。南韓外交部對此表示強烈抗議和遺憾，再次敦促日本立即撤銷相關措施。

據韓聯社報道，南韓外交部官員表示，日本政府不顧南韓政府的要求和國際社會的憂慮和批判，強行將南韓剔出其交易夥伴國「白名單」。他敦促日方早日撤銷單方面的不當措施，通過對話共謀解決方法。

日本經濟產業省頒布《出口貿易管理令》修訂案，日本企業向南韓出口敏感物項和技術時，不再享受一籃子申報的待遇。

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