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今日 13:33 國際財經

Twitter:或未經許可將用戶資料用於廣告

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社交網站Twitter表示，由於該公司網站的設定問題，可能已在未經用戶許可的情形下，將其資料用於個人化廣告，就此致歉。

Twitter稱，用戶的設定選擇可能沒有發揮原設效果，可能已經把用戶資料分享給廣告合作夥伴，或者已經根據未經許可收集到的訊息來顯示廣告。近期發現這些問題，並現已做出修正，但至今還未能判斷哪些用戶受到影響。

Twitter稱，涉及的資料包括個人的國籍碼、與特定廣告互動的細節、以及對用戶使用裝置的推斷。

該公司在網站上就事件致歉，並承諾將採取措施不再重蹈覆轍。

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