國際財經

美銀美林最新研究報告指出，美國認定中國為滙率操縱國令貿易戰進一步升級，美國可能伺機進行外滙干預的風險正在上升；由於經濟下行壓力增加，聯儲局9月會議減息50基點的可能性正提高。

美銀美林美國經濟師Michelle Meyer和中國及亞洲經濟師喬虹等聯合撰寫的報告指出，特朗普政府將最近的貨幣貶值視為貨幣操縱，可能是貨幣觸底反彈的第一步。美國可能視之為為外滙干預打開大門，以削弱美元。尤其是如果外滙市場存在較大的波動性，美國可以聲稱干預是為了穩定目的，有關風險正在上升。

中國方面，美銀美林認為，中國不會立即對滙率操縱國標籤採取更多的報復措施，暫停美國農產品購買和滙率變動已經表明這個意圖。然而，如果特朗普政府決定提高賭注，並在下月1日或之後不久將剩餘的3000億美元中國進口商品的關稅稅率，從10%提高至25%，這將被視為中美貿易糾紛的重大升級。

報告指出，貿易戰已升級並有可能惡化，意味着對商業投資者帶來更大的不確定性，如果股市繼續下挫和市場反應消極，金融狀況可能進一步收緊。

該行認為，現時市場的風險在於美國消費者將開始感受到痛苦，並把經濟推向趨勢增長之下。相信聯儲局不會袖手旁觀，該行的基本預測是聯儲局在9月和10月的會議上分別再減息25基點，但亦有可能需要更加進取，因此9月減息50基點的風險正在上升，以實現其維持經濟復甦的目標。