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今日 08:55 國際財經

蘋果傳限制fb即時通訊軟件功能

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新聞網站The Information報道，蘋果對iPhone作業平台進行修訂，限制Facebook(fb)的即時通訊軟件Messenger與WhatsApp的互聯網通話個別功能。

根據報道，蘋果是想限制即時通訊軟件的背景接入功能；有關功能是即使用戶不在通話，也處於待機狀態，令到其優先次序高於其他功能如數據收集，讓用戶可更快地連接通話聯繫。

消息人士指出，如果蘋果真的修訂有關功能，fb亦須重新修改即時通訊軟件，令到WhatsApp受到重大影響。

蘋果與fb未有回應查詢。

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