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外電報道，美國調查北韓取得發展核武計劃資金的渠道，正要求3間大型中資銀行提供文件。

根據美國上訴法院7月30日裁決，維持下級華盛頓法院法官的原有裁決，即如果3間中資銀行不交出傳訊令狀所要求的文件，將面對每天罰款5萬美元。

裁決書披露，美國檢察官懷疑北韓通過一間在中國成立的企業，向中國出售煤及其他原材料，獲得數以億計美元，以作為其核武計劃的資金。因此，檢察官發出傳訊令狀，要求3間中資銀行交出一些2012至2017年的客戶紀錄，作為調查材料。下級法院法官Beryl A. Howell裁定，如果3間銀行不交出紀錄，每天罰款5萬美元。與訟人不服，提出上訴。上訴庭判原審法官的決定合適。不過，上訴法院指出，檢察官暫時沒有懷疑中資銀行明知做法違規，仍包庇北韓。

裁決書沒有提及3間中資銀行名稱，但相關訴訟顯示3間銀行分別是招商銀行、交通銀行與上海浦東發展銀行。

美國前財政部官員Brian O’Toole指出，如果美國發現中資銀行蓄意違反制裁北韓禁令，可能對中資銀行判罰，金額可能達數以十億美元，甚至限制後者使用美元體系，此舉勢必導致近期緊張的中美關係進一步升溫。美國政府一直沒有處理中資銀行懷疑違規協助北韓，因為擔心一旦進行嚴厲制裁，可能激發兩國關係緊張，但中美兩國近期貿易爭拗升溫，有關做法可能是美方向北京施壓的策略一部分。

與訟人代表律師未有回應查詢。