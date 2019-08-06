國際財經

美股周一經歷今年最大單日跌幅後，周二回穩，主要因為中美9月仍會繼續貿易磋商的消息，帶動科技股有買盤趁低吸納，道指尾段曾反彈320點，即市高位觸及26038點。人民幣滙價趨穩定，加上俗稱恐慌指數的VIX跌18%，帶動美股向好。歐洲股市偏軟，美滙指數回勇。

道指周一尾市最多暴瀉961點，收市仍挫767點(2.9%)，屬今年來最差表現。標指和納指亦雙雙以逾3%跌幅報收。經過連續6日下跌後，美股三大指數周二回升，儘管道指一度倒跌6點，盤中低見25710點，收市仍反覆漲311點或1.21%，重拾26000點關；標指升1.30%，收報2881點；納指彈1.39%，收報7833點。

對貿易戰敏感的美國公司，例如蘋果和美光科技(Micron)，股價在周一重挫後，周二均見回升，蘋果收市漲1.89%，美光反彈1.62%。福特汽車獲摩根士丹利上調其評級後，股價收市升2.71%。運動鞋公司Nike抽高2.95%，為升幅最大的道指成分股；收市後公布業績的迪士尼都攀高2.58%。

歐洲股市窄幅偏軟，Stoxx 600指數跌0.47%，英國和德國股市分別跌0.72%和0.78%，法國股市微跌0.13%。

納瓦羅促儲局減息1厘

白宮貿易顧問納瓦羅接受媒體訪問時，呼籲聯儲局今年底前進一步減息四分三厘至一厘，讓美國息口與其他國家看齊。

特朗普周二在Twitter帖文稱，美國正「處於非常強勢」，大量資金從中國和全球其他地方流入美國，尋求安全、投資和利息。他又說，明年可能會再幫助美國農民。

美國白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)向CNBC表示，特朗普希望繼續與中國進行貿易談判，政府仍計劃在9月接待中國代表團進一步磋商。

The Sevens Report創辦人Tom Essaye在分析報告中表示，中美貿易形勢能否穩定下來，是後市的關鍵。若貿易戰不斷升級，不論聯儲局如何應對，也將導致股市進一步下跌；即使聯儲局再減息四分一厘甚至半厘，也無法完全抵消長期打貿易戰的影響。

美滙指數升0.08%至97.6。日圓滙價最多跌1%，尾段仍挫0.5%，每美元報106.49日圓，反映避險需求消退。歐羅變動輕微。英鎊升0.19%，兌1.2164美元。

紐約期油周二曾漲1.33%，收市倒跌1.9%，每桶報53.63美元；倫敦布蘭特期油也先揚後挫，收報58.94美元，跌1.4%。金價連續第三個交易日上揚，再創近6年高，紐約期金收市升7.7美元或0.5%，每盎斯報1484.2美元。比特幣反覆回落0.48%，見11656美元。

美國勞工部公布，6月職位空缺734.8萬個，較預期的732.6萬個多。