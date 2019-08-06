今日 03:57
國際財經
美國CNBC電視台報道，工業原材料集團杜邦考慮出售營養與生物科學業務。
根據報道，有關分支的估值可能達200億美元。
杜邦拒評上述消息。
美認定中國操縱滙率謀制裁
今日信報
幣戰震動港股 曾瀉七百收跌175
中美博弈虛實難料 短期有反彈難轉勢
陸文
｜
今日信報
【信報月刊】榴槤芫荽香或臭：由你基因決定
人仔棄守紅線 股滙債樓有難
習廣思
｜
今日信報
常看手機致寒背
譚莉英中醫師｜ 信健康
大金培訓千員工變AI專才 日本缺22萬IT人 企業急起直追
StartupBeat
財策再成潮流
Keith Wade
｜
財富管理
金管局fb發文解釋港元人民幣互換協議
香港財經 ｜ 昨日 17:47
北角傳白衣人集結 商戶提早關門
時事脈搏 ｜ 昨日 16:54
港股五日瀉2170點 內憂外患續纏身
港股直擊 ｜ 昨日 17:24
梁振英:群眾運動日子久現大小真假山頭
時事脈搏 ｜ 昨日 21:26
警方就有記者被捕致歉
時事脈搏 ｜ 昨日 18:11
特朗普:美處非常強勁地位 承諾支持農民
國際財經 ｜ 昨日 22:04
【北水手影】淨入縮至28億 掃騰訊內銀 沽融創
港股直擊 ｜ 昨日 18:21
中電有信心保穩定派息 減值不會經常發生
港股直擊 ｜ 昨日 16:59
庫德洛:特朗普冀與中國續貿談
中國財經 ｜ 昨日 22:14
數百人圍深水埗警署 要求釋放方仲賢
時事脈搏 ｜ 昨日 22:44
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2019 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞