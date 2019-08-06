國際財經

人民幣滙價回穩，市場對中美可能升級貨幣戰的恐慌情緒稍為緩和，美股周二反覆回升，道指尾段一度擴大升幅至逾300點，三大指數都漲超過1%。

截至本港時間凌晨約2時59分，道指報25964點，升246點或0.96%，稍早時即市高位曾觸及26030點，短暫重拾26000點關，升幅達313點，但早段高開後曾轉跌6點，低見25710點；標普500指數現報2875點，升30點或1.08%；納指報7824點，升98點或1.28%。

道指成分股中，蘋果(Apple)升1.64%；卡特彼勒(Caterpillar)跌0.08%。晶片股上揚，英偉達及英特爾(Intel)都升約1%，美光科技抽高1.66%。

人民幣兌美元滙價早前跌穿7算，創11年新低，美國將中國列為滙率操控國，為1994年以來首次給中國貼上滙率操控國標籤，惹來市場對貨幣戰的揣測，加上中國暫停美國農產品新採購，市場不明朗因素驟然增加。不過，美國白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)向CNBC表示，總統特朗普希望繼續與中國進行貿易談判，政府仍計劃在9月接待中國代表團進一步磋商。

分析指出，展望未來，國際貿易關係能否穩定，對於大市能否穩定將具有極為重要的影響。如果貿易緊張局勢繼續升級，那麼不管美國聯儲局接下來做些什麼，市場都會繼續下挫，認為無論聯儲局下一步減息25點子還是50點子，都無法抵消貿易戰長期延續並且升級的影響。

聯儲局動態繼續備受關注，特朗普一再抱怨聯儲局去年加息4次的舉措，稱聯儲局主席鮑威爾的貨幣政策阻礙經濟增長。同時，特朗普曾公開指出，可以炒掉他所任命的鮑威爾或給他降職。

4位美國聯儲局前主席伏爾克(Paul Volcker)、格林斯平(Alan Greenspan)、貝南奇(Ben Bernanke)、耶倫(Janet Yellen)周一罕見地發表聯合聲明，呼籲讓美國聯儲局保有獨立性，以及免於政治報復的擔憂。

歐股收市回落，英國富時100指數收報7171點，跌0.72%或52點；德國DAX指數收報11567點，挫0.78%或90點；法國CAC 40指數收報5234點，下滑0.13%。

美元兌一籃子主要貨幣滙價靠穩，ICE美滙指數暫報97.65，上揚0.13%。美元兌日圓顯著回升，每美元報106.53日圓，攀升0.54%。

國際油價回落，紐約9月期油反覆下滑1.66%，每桶報53.78美元；倫敦布蘭特10月期油也偏軟。