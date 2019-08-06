國際財經

人民幣滙價回穩，市場對中美加劇貨幣戰的恐慌情緒稍為緩和，美股止跌回升，一度帶動歐股向上，不過中美貿易戰疑慮未釋除，歐股收市仍然回吐，泛歐指數Stoxx 600收報367點，下滑0.47%。

英國富時100指數收報7171點，跌0.72%或52點；德國DAX指數收報11567點，回落0.78%或90點；法國CAC 40指數收報5234點，下滑0.13%或6點；意大利富時MIB指數收報20631點，下挫0.68%或141點；西班牙IBEX 35指數收報8699點，下挫0.89%或77點。