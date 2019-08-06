國際財經

在美國聯儲局內被視為「鴿派」的聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德(James Bullard)，周二接受法新社訪問稱，個人認為聯儲局今年可能再減息一次，但暫時看不到有即時減息的迫切需要，須端視聯儲局上周減息後的經濟反應再作決定。

另外，布拉德在同一日發表的一篇演詞中提及，中美兩國貿易爭拗不應成為聯儲局衡量是否減息的因素之一。

布拉德指出，儘管全球貿易情況不明朗是一項主要風險，但聯儲局貨幣政策不應被每日發生的事件所左右。他預期，貿易爭拗的不明朗情況可能持續至明年，甚至數年後。