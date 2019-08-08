即巿股評 港股直擊 中國財經 國際財經

中美貿易戰火重燃，美國總統特朗普在本港時間上周五凌晨宣布9月起對餘下3000億美元中國貨加徵10%關稅，中方迅即還擊，商務部證實，內地相關企業已暫停向美國採購新的農產品。中美達成貿易協議的前景愈趨黯淡，人民幣兌美元在岸和離岸滙率周一跌穿7算，是2008年以來最低，惹來貨幣戰揣測，市場普遍認為中國決定容許人民幣貶值來支持出口。

特朗普周一又在Twitter發難，指摘中國「操控貨幣」(currency manipulation)。美國財政部隨後發聲明，表示財長努欽在總統支持下，宣布把中國列入「滙率操縱國」，這是繼1994年克林頓政府後，故伎重施，迫使中國不能透過人民幣貶值獲得競爭優勢。

世界兩大經濟體關係緊張起來，有可能互相推出更大規模的反制措施，觸發全球主要股市第六個交易日下挫。周一美股重創，三大指數以百分比計均錄得今年最大單日跌勢，道指最多插961點，衡量投資者恐慌情緒的CBOE波動率指數(VIX)急飆近40%至7個月高位。隨着人民幣滙價周二續向下，環球股滙持續震盪，亞太股市普遍下挫，道指期貨一度挫逾400點。

環球股市有持續尋底跡象，投資者風險胃納火速收縮。由環球17種對風險胃納敏感資產變動編製而成的「風險胃納指數」(RORO Index)近日持續下滑，挫至2016年第二季後新低；指數大幅回落反映市場Risk Off情緒高漲，刺激資金大舉流入資產避險。其中黃金備受追捧，帶動紐約期金續創逾6年高位。

金價自5月低見每盎斯1266美元後輾轉攀升，迄今已累漲逾16%。隨着環球央行齊心「放水」救經濟，加上中美貿易戰復熾，金價短期(至少在未來一至兩個月內)有望延續此前連升3個月的強勢。因為據過往經驗，黃金在每年8、9月份，通常會有較突出表現。

統計過去30年(1989年至去年底)的數據顯示，金價8月平均升幅為0.69%，上升比例達六成的較高水平。至於9月份，金價的平均漲幅和上升比例，則分別高達1.86%及67%，兩者同為12個月中最佳；足見8、9月一般都利好黃金。

值得留意的是，除了金價之外，金礦股指數(XAU Index)在歷年8、9月的走勢也同樣出色。1989年以來，8月份金礦股指數平均月度回報為0.72%，而9月的回報更顯著提高至2.72%(也是年內最高)；相反，同期投資股市(以MSCI世界指數為例)平均都「損手」【右圖】。順帶一提，在本港掛牌的金礦股龍頭紫金礦業(02899)也具有上述的「季節效應」(Seasonal Effect)，紫金自2003年上市以來的15年間，9月份平均錄得7.52%升幅，值得伺機跟進。

目前環球金融市場風高浪急，投資者可考慮部署黃金相關資產，為波動市況作風險對沖，相信是個不錯的短期操作策略。

信報投資研究部

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