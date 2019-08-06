國際財經

美國聯儲局於上周四(8月1日)凌晨2時如期宣布降息四分之一厘，但其後聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)卻多次強調美國經濟仍然強勁，此次減息並非一系列減息的開始。是次「鷹派減息」拖累歐羅/美元跌穿1.1100關口，滙價一度跌至最低1.1024，並創2017年5月以來的逾26個月新低。

然而，美國總統特朗普(Donald Trump)於上周五(8月2日)凌晨突然宣布9月1日起向餘下3000億美元中國貨品開徵10%關稅。這番言論使美滙指數由高位回落，而歐羅/美元亦於當日反彈近70點至最高1.1092。不過，總結上周歐羅/美元仍然未能收復跌勢，匯價已經連續下跌3周，下跌幅度亦累積近300點。

值得留意的是，歐洲於周一(8月5日)公布多國的服務業採購經理指數(PMI)，其中大部分數據包括意大利和法國的服務業PMI均勝於預期，加上歐洲央行管委會委員諾沃提尼(Ewald Nowotny)宣稱現在暫時沒有重啟QE的必要性，亦稍為恢復了市埸對歐羅的信心。當日歐羅/美元進一步確定反彈趨勢，並大漲逾100點至最高1.1211，創兩周新高。

技術分析方面，歐羅/美元在上周受「鷹派減息」拖累，最終跌穿1.1100關口並加速下滑。不過，歐羅/美元跌至26個月新低後重獲逢低買盤支持而企穩反彈，更於本周一(8月5日)反彈升穿下降通道頂部1.1120及1.1200關口，今日進一步刷新兩周新高至1.1247。若短期內歐羅/美元能企穩1.1160之上，後市仍有機會進一步挑戰1.1280甚至更高水平。不過，由於人民幣在周一大幅貶值跌穿7算心理關口，美國財長努欽正式宣布將中國列為「滙率操控國」，這意味着中美貿易戰將進一步加劇並影響全球經濟，加上歐洲政局仍然緊張，擔憂尚未完全消去，投資者實在不宜對歐羅後市過於樂觀。

交易策略方面，我們根據7月25日策略於1.1080建立的歐羅/美元買盤(上望1.1240，跌穿1.1060止損)已於1.1060平倉，虧損20點。短期內待歐羅/美元升至1.1280-1.1300區域沽出，下望1.1105，升穿1.1345止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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