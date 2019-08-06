國際財經

中美貿易爭拗升級，中國暫停美國農產品新採購，美國亦將中國列為滙率操控國，惟歐洲股市中段靠穩。

截至本港時間傍晚6時17分，英國富時100指數報7228點，升4點或0.06%；德國DAX指數報11732點，升74點或0.64%；法國CAC 40指數報5287點，升45點或0.88%；意大利富時MIB指數報20859點，升85點或0.42%。

道指期貨暫報25773點，升223點。

中美貿易爭拗持續升溫。由於美方日前宣稱計劃對3000億美元中國輸美商品加徵10%關稅，嚴重違背中美元首大阪會晤共識，國務院關稅稅則委員會對8月3日後新成交的美國農產品採購，暫不排除加徵進口關稅，中國相關企業已暫停採購美國農產品。

人民幣兌美元滙價跌穿7算，創下11年低位。美國總統特朗普亦批評，中國將滙率降至近乎歷史新低，並認為有關滙率操縱是一個重大違規，隨着時間的推移會大大削弱中國。他更反問聯儲局，是否聽到有關中國在滙率操縱。

數據方面，德國6月工業訂單按月增加2.5%，增速遠超預期的0.5%，為2017年8月以來最大增幅。英國7月零售銷售按年增長0.3%，創歷年同期紀錄低位，6月和5月分別下滑1.3%和2.7%。

油價反彈，紐約原油期貨現時每桶報55.01美元，升0.32美元或0.59%；倫敦布蘭特期油報60.07美元，升0.26美元或0.43%。