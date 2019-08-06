國際財經

中美貿易爭拗升級，投資者揣測北京政府容許人民幣貶值，作為對抗美國關稅的武器，美國隨即將中國列為滙率操控國，中國亦暫停美國農產品新採購，投資者未敢貿然入市，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時41分，英國富時100指數報7196點，跌27點或0.38%；德國DAX指數報11697點，升39點或0.34%；法國CAC 40指數報5258點，升16點或0.32%；意大利富時MIB指數報20802點，升28點或0.14%。

道指期貨暫報25696點，升146點。

中美貿易爭拗持續升溫。《新華社》報道，國家發改委與商務部表示，由於美方日前宣稱計劃對3000億美元中國輸美商品加徵10%關稅，嚴重違背中美元首大阪會晤共識，國務院關稅稅則委員會對8月3日後新成交的美國農產品採購，暫不排除加徵進口關稅，中國相關企業已暫停採購美國農產品。

另外，人民幣兌美元滙價跌穿7算，創下11年低位。投資者揣測北京政府容許人民幣貶值，作為對抗美國關稅的武器，亦可能是貨幣戰的苗頭。美國財長努欽其後表示，財政部已經將中國列為滙率操控國家。此行動是自1994年、繼前總統克林頓政府後，美國再度將中國視為滙率操控國。努欽將與國際貨幣基金組織(IMF)共同合作，使中國不能再透過人民幣貶值而獲得國際競爭優勢。

美國總統特朗普亦批評，中國將滙率降至近乎歷史新低，並認為有關滙率操縱是一個重大違規，隨着時間的推移會大大削弱中國。他更反問聯儲局，是否聽到有關中國在滙率操縱。

油價在上日大跌後，今日反彈。紐約原油期貨扭轉上日跌逾1%，現時每桶報55.1美元，升0.41美元或0.75%；倫敦布蘭特期油亦在昨日大挫逾3%後，最新升0.36美元或0.6%，報60.17美元。