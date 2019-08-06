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今日 15:31 港股直擊 國際財經

Vivendi認洽售環球音樂股權予騰訊

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法國娛樂巨擘Vivendi表示，已就出售環球音樂(Universal Music Group)總計10%股權的戰略投資事宜，與騰訊(00700)展開初步磋商。

Vivendi稱，如果交易達成，環球音樂的初步估值將為300億歐羅(2634億港元)。騰訊獲為期一年的認購權，可增持多10%股權

兩公司還在考慮戰略商業合作的領域。Vivendi期望加強兩公司合作，幫助環球音樂抓住數碼化和新市場開放帶來的增長機會。

另外，Vivendi計劃進一步向其他潛在合作夥伴出售環球音樂的少數股權。

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