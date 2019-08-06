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今日 11:56 中國財經 國際財經

美銀美林降今年底人民幣滙率預測至7.3

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投資行銀美銀美林發表研究報告，指鑑於中國採用滙率彈性作為對美國加徵關稅的報復工具，將美元兌人民幣今年底的目標價下調至兌7.3，原為6.63。2020年底的預測，亦由原來的6.8降至7.2，明年內基本保持在7上方。

報告認為，人民銀行向市場和美國政府發出明確訊號，人民幣7算和人民幣滙率指數於92，這兩個重要心理關口並非「神聖不可侵犯」。

報告指出，隨着關口衝破，貿易緊張升級加上中國無法對美國加徵關稅採取針鋒相對的回應，人民幣貶值是緩解美國貿易關稅升級影響的最可能政策武器。

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