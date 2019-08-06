訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 11:04 國際財經

全球第二季晶片銷售額跌近17%

放大圖片

外電報道，全球晶片銷售額連續第三季及連續6個月錄得按年跌幅，有分析懷疑該行業能否在2019年下半年實現預期的好轉。

據美國半導體行業協會(SIA)發布的數據顯示，第二季全球晶片銷售額按年下降16.8%，至982億美元；按季計則上升0.3%。單計6月，全球晶片銷售額同樣按年下跌16.8%，至327億美元，連續第6個月下滑；按月計則下滑0.9%。

半導體行業協會主席John Neuffer在聲明中表示，2019年中期，全球半導體市場仍處於銷售下滑期，截至6月份的營收比去年中落後近15%。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。