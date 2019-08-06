國際財經

外電報道，全球晶片銷售額連續第三季及連續6個月錄得按年跌幅，有分析懷疑該行業能否在2019年下半年實現預期的好轉。

據美國半導體行業協會(SIA)發布的數據顯示，第二季全球晶片銷售額按年下降16.8%，至982億美元；按季計則上升0.3%。單計6月，全球晶片銷售額同樣按年下跌16.8%，至327億美元，連續第6個月下滑；按月計則下滑0.9%。

半導體行業協會主席John Neuffer在聲明中表示，2019年中期，全球半導體市場仍處於銷售下滑期，截至6月份的營收比去年中落後近15%。