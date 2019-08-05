國際財經

歐洲股市周一收市全線下跌，泛歐指數Stoxx 600收報369點，下滑2.31%。中美貿易戰火重燃，人民幣兌美元跌穿7算，惹來貨幣戰揣測，歐洲及環球市場都受拖累向下。

英國富時100指數收報7223點，跌2.47%或183點；德國DAX指數收報11658點，跌1.80%或213點；法國CAC 40指數收報5241點，跌2.19%或117點；意大利富時MIB指數收報20773點，回落1.30%或273點；西班

牙IBEX 35指數收報8777點，下跌1.35%或120點。