美國最大食品集團泰森食品(Tyson Foods)公布，截至6月29日第三季，淨利潤按年升25%至6.76億美元；每股經調整盈利為1.47美元，優於分析員預期平均值1.42美元。
集團指出，上季總收入升8.3%至108.9億美元，分析員預期平均值為110.5億美元。
泰森行政總裁Noel White指出，中國近月來發生豬隻疫情，集團業績未有重大正面得益，但正與中國商家洽談，預期中國10月開始要從外國進口大量豬肉與牛肉，相信有利業績。
消息曝光後，該公司股價升至紀錄新高87.27美元。
今日 05:41 國際財經
美國最大食品集團泰森食品(Tyson Foods)公布，截至6月29日第三季，淨利潤按年升25%至6.76億美元；每股經調整盈利為1.47美元，優於分析員預期平均值1.42美元。
集團指出，上季總收入升8.3%至108.9億美元，分析員預期平均值為110.5億美元。
泰森行政總裁Noel White指出，中國近月來發生豬隻疫情，集團業績未有重大正面得益，但正與中國商家洽談，預期中國10月開始要從外國進口大量豬肉與牛肉，相信有利業績。
消息曝光後，該公司股價升至紀錄新高87.27美元。
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