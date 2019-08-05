國際財經

美國聯儲局公布，計劃自行開發即時支付及結算系統FedNow，預期2023或2024年推出有關服務。

根據公告，聯儲局希望公眾對有關計劃提供意見。局方認為，發展24小時支付與結算服務對個人及企業有經濟得益。不過，專責銀行監管事務的聯儲局副主席夸爾斯(Randal Quarles)反對有關建議。

小型銀行歡迎有關建議，但已投資開發類似服務的大型銀行則批評聯儲局與民爭利。

聯儲局理事布雷納德(Lael Brainard)認為，局方開展有關服務有助市場競爭及確保市場安全。