國際財經

中美貿易戰火重燃，人民幣兌美元跌穿7算，惹來貨幣戰揣測，觸發全球主要股市第六個交易日下挫，美股周一初段急插，道指失守26000點關，尾段一度瀉961點，為今年最大單日跌幅；歐洲股市跌約2%。美滙回軟，日圓又再成為避險貨幣，兌美元曾破106。

美股三大指數周一暴瀉，已從上月新高調整逾5%。道指收市仍挫767點，標指下滑2.98%，納指續跌3.47%。跌市重災區為對貿易戰敏感的晶片股，英特爾、得州儀器和美光科技(Micron)插逾3%至4%，Nvidia瀉逾6%。

重磅股蘋果公司收市插逾半成， Netflix、亞馬遜、Facebook及Google跌幅都超過3%。蘋果和亞馬遜市值雙雙跌穿9000億美元。

歐洲主要股市全線向下，Stoxx 600指數挫2.3%；英法股市分別低收2.47%及2.19%，德股收跌1.8%。

Bleakley Advisory Group首席投資總監博克瓦爾(Peter Boockvar)形容，目前中美貿易狀況正在脫軌，不點名指美國總統特朗普頻繁使用關稅等招數令局勢急速惡化，距離與中國達協議愈來愈遠。

在岸人民幣兌每美元滙價周一跌破7算，創11年新低，分析認為，鑑於與中美達成貿易協議的前景趨黯淡，中國似乎已決定讓人民幣貶值來支持出口。

環球跌市令資金流入歐美國債、黃金和日圓等資產避險。美滙指數在美市尾段失守98，跌0.53%至97.55。日圓呈強，升0.51%，至106.03兌1美元。歐羅也漲0.79%，兌1.1197美元。英鎊兌美元微跌0.18%，報1.2140美元。

日圓衝106 金價6年高

金價受追捧，紐約期金收市升1.3%，攀上每盎斯1464.6美元的逾6年高位。資金流入亦推高美國10年期國債價格，債息較上周五跌12.5個基點，至1.721厘的3年低位。

紐約期油價格由升轉跌，曾挫2.59%，收市仍跌1.74%，報每桶54.69美元；倫敦期油跌3.36%，收報每桶59.81美元，失守60關。市場憂慮中美貿易戰惡化，或壓抑兩國對原油的需求。比特幣回揚，報11732.5美元，升6.73%。

美國供應管理協會(ISM)公布，7月服務業採購經理指數(PMI)跌至近3年新低，報53.7，低過預測的55.5。