國際財經

國際貿易關係又遇波折，市場風險偏好降溫，全球市場普遍下挫，美股低開低走，道指臨收市前約一小時跌幅擴大至逾900點，跌穿25600點關口；同時，人民幣今日「破七」，原油期貨下跌，市場投資氣氛偏淡。科技股大瀉，蘋果股價下滑超過5%，納指跌幅都逾4%。

截至本港時間凌晨約3時05分，道指報25568點，跌916點或3.46%；標普500指數報2827點，跌104點或3.57%；納指報7676點，跌327點或4.09%。

美國總統特朗普上周四宣布，將於9月1日起向3000億中國貨加徵10%關稅，基於中國未有承諾大量購買美國農產品。不過，中國發改委今日表示，中國企業已經向美國採購大豆等美國農產品，但部分農產品暫未成交，主要因為這些產品的價格缺乏競爭力，希望美方堅守誠信這個市場經濟的基本原則，多做一些利人利己的事，少做一些損人不利己的行為和無端指摘。

同時，投資者關注人民幣滙率「破七」的影響。周一在岸、離岸人民幣雙雙「破七」。中國人民銀行表示，受單邊主義和貿易保護主義措施及對中國徵稅預期等影響，周一人民幣兌美元滙率有所貶值，突破了7元，但人民幣兌一籃子貨幣繼續保持穩定和強勢，這是市場供求和國際滙市波動的反映。

分析指出，對於擔心美元滙率過於強勁的美國總統特朗普而言，美元兌人民幣升值將是令他煩惱的重要源頭。市場同時也在熱議美國會否採取外滙干預措施。