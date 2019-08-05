國際財經

國際貿易關係又遇波折，市場風險偏好降溫，全球市場普遍下挫，美股低開低走，道指中段跌幅擴大至逾700點，跌穿25800點關口；同時，人民幣今日「破七」，原油期貨下跌，市場投資氣氛偏淡。科技股大瀉，蘋果股價下滑超過5%，納指跌幅逾3%。

截至本港時間凌晨約零時49分，道指報25762點，跌722點或2.73%；標普500指數報2851點，跌80點或2.74%；納指報7740點，跌263點或3.30%。

個股方面，科技股FAANG全部下跌，其中，蘋果(Apple)跌領5.05%，暫時為跌幅最大道指成分股；Netflix跌4.14%，亞馬遜(Amazon)跌2.95%，Facebook跌3.3%，谷歌跌3.82%，而蘋果和亞馬遜市值雙雙跌穿9000億美元。

美國總統特朗普上周四宣布，將於9月1日起向3000億中國貨加徵10%關稅，基於中國未有承諾大量購買美國農產品。不過，中國發改委今日表示，中國企業已經向美國採購大豆等美國農產品，但部分農產品暫未成交，主要因為這些產品的價格缺乏競爭力，希望美方堅守誠信這個市場經濟的基本原則，多做一些利人利己的事，少做一些損人不利己的行為和無端指摘。

同時，投資者關注人民幣滙率「破七」的影響。周一在岸、離岸人民幣雙雙「破七」。中國人民銀行表示，受單邊主義和貿易保護主義措施及對中國徵稅預期等影響，周一人民幣兌美元滙率有所貶值，突破了7元，但人民幣兌一籃子貨幣繼續保持穩定和強勢，這是市場供求和國際滙市波動的反映。

分析指出，對於擔心美元滙率過於強勁的美國總統特朗普而言，美元兌人民幣升值將是令他煩惱的重要源頭。市場同時也在熱議美國會否採取外滙干預措施。

美國10年期國庫券價格上揚，孳息暫回落10.4個基點，報1.742厘。

美元兌一籃子主要貨幣滙價受壓，ICE美滙指數暫回落0.60%，報97.49。歐羅大幅反彈0.87%，報1.1206美元；避險貨幣日圓延續升勢，暫漲0.58%，每美元報105.96日圓。英鎊兌美元偏軟，澳元兌美元下挫0.38%，報67.76美仙。

外圍油價受壓，但跌幅大幅收窄，紐約期油暫報每桶55.42美元，回落0.43%，早段一度急挫2.58%，至54.22美元；倫敦布蘭特10月期油報每桶60.65美元，回落1.17%，稍早時盤中低見60.30美元，跌幅達2.56%。