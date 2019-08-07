即巿股評 港股直擊 國際財經

美國聯儲局在7月31日結束一連兩天議息會議後決定減息0.25厘，聯邦基金目標利率下調到2至2.25厘區間，是10年以來首次減息。聯儲局主席鮑威爾宣讀的聲明指出，雖然美國經濟前景仍理想，但基於環球經濟疲弱和貿易政策不明朗等因素，這次減息屬預防(insure)，以及幫助抵消相關因素對美國經濟的影響，同時刺激通脹加快推向2%的目標，局方將繼續因應最新數據，採取適當利率政策以維持經濟增長。

對於記者問及假若減息0.25厘未能推動通脹達標，是否需要再下調利率，鮑威爾重申，相信今次減息有助議息聲明提到確保經濟維持增長等目的，又直言這是局方貨幣政策的「周期中的調節」(mid-cycle adjustment)。

至於何謂mid-cycle adjustment，鮑公語焉不詳地解釋，相對過往減息周期的多次減息行動，這次不是減息周期的開始。換句話說，鮑威爾暗示減息可能僅此一次。問題是，總統特朗普近日已連番要求聯儲局須大幅減息並且提早停止縮表計劃，鮑威爾把利率下調區區0.25厘，或有「敷衍」總統的意味。

特朗普表明不收貨，美股主要指數亦因鮑威爾「否定」進入減息周期而一度急挫，加上特朗普於減息翌日、中美貿易談判結束後突然宣布，9月1日起對餘下3000億美元中國進口貨加徵10%關稅，令道指、標普500指數、納指3個交易日分別累跌2.6%、2.7%、3.3%。

白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)日前接受訪問時直斥，鮑威爾的貿易緊張影響經濟講法是諷刺，又指聯儲局之前的貨幣政策(包括鮑威爾就任主席迄今合共加息1厘)、縮表計劃和推高美元滙價，才是經濟持續強勁的最大障礙；言論恍如複述特朗普過去對鮑威爾的批評。且看9月18日下次聯儲局議息後，鮑公對mid-cycle adjustment有否新定義或作進一步解釋。

港股方面，受到中美貿易戰升溫、人民幣跌穿「七算」、本地政治局勢惡化夾擊，恒指昨天一度暴瀉至26086點，屬1月8日以來新低。

附【右圖】所見，恒指早前失守一個標準差計算的TrendWatch通道底之後，連續兩日大裂口急滑，技術上已嚴重超賣。

然而，EJFQ反映弱勢股沽盤的弱勢股指數上周四(8月1日)升越顯示強勢股買盤的強勢股指數，大市改由沽壓主導。更重要的是，平滑中線市寬(10天線高於50天線股份比率)同步挫至7月低位38.5%以下，確認反彈浪結束並開始轉勢(昨天再跌3個百分點，至33.5%)。

在市底明顯變差的強大壓下，恒指短期最多只能超賣反彈。

信報投資研究部

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