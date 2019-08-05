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今日 18:40 國際財經

道期挫逾300點 歐股中段跌逾1%

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中美兩國貿易爭拗升溫，市場憂慮全球經濟持續受拖累，歐洲股市中段跌逾1%，道期挫逾300點。

截至本港時間傍晚6時40分，英國富時100指數報7270點，跌136點或1.84%；德國DAX指數報11698點，跌174點或1.47%；法國CAC 40指數報5260點，跌98點或1.85%；意大利富時MIB指數報20776點，跌270點或1.29%。

道指期貨暫報26125點，跌324點。

美國總統特朗普上周四宣布，將於9月1日起向3000億中國貨加徵10%關稅，基於中國未有承諾大量購買美國農產品。

不過，中國發改委今日表示，中國企業已經向美國採購大豆等美國農產品，但部分農產品暫未成交，主要是因為這些產品的價格缺乏競爭力。他又稱，希望美方堅守誠信這個市場經濟的基本原則，多做一些利人利己的事，少做一些損人不利己的行為和無端指摘，為中美農產品貿易暢通掃除障礙、創造條件。

數據方面，歐羅區7月綜合採購經理指數(PMI)終值從6月的52.2降至51.5，觸及3個月新低。法國7月綜合PMI終值由上月的52.7跌至51.9。德國7月綜合PMI終值從6月的52.6降至50.9，創2013年6月以來最低水平。英國7月服務業PMI為51.4，高於預期的50.2，為2018年10月以來最高。

另外，歐羅區8月Sentix投資者信心指數為負13.7，預期為負7.7，為2014年10月以來低位。歐洲央行在一份經濟報告中指出，未來幾季全球貿易料將僅小幅上升，且將會持續弱於整體經濟活動。

油價下跌，紐約原油期貨現時每桶報55.17美元，跌0.49美元或0.88%；倫敦布蘭特期油報61.29美元，跌0.6美元或0.97%。

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