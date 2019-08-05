國際財經 即巿股評

澳元/美元自7月26日開始連跌十日，一度下跌逾300點，直至上周五(8月2日)才中止十連跌趨勢。然而本周一(8月5日)澳元/美元一度跌至最低0.6745，不但跌穿1月3日閃崩日最低位0.6760，並且創下自2009年3月以來的逾10年新低。

上周四(8月1日)凌晨2點美國聯儲局一如市埸預期宣布降息四分之一厘，是十年內首次降息。美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在之後的新聞發布會上表示此次降息為「此輪周期內的一次政策調整」，而非一系列降息的開始。此略為鷹派的傾向帶動美匯指數上升，並拖累澳元/美元繼續下跌。

除此之外，美國總統特朗普（Donald Trump）於上周五（8月2日）凌晨突然宣布9月1日起向餘下3000億美元中國貨品開徵10%關稅，若中美貿易談判仍然停滯，或把有關稅率進一步上調至逾25%。該言論使中美貿易戰擔憂情緒重燃，並進一步重挫澳元/美元，滙價在當日已下跌至最低0.6792，進一步逼近1月3日的低位0.6760。

值得留意的是，美國於上周五(8月2日)晚上公布非農就業數據，其中非農就業人口變動增加16.4萬人，失業率為3.7%，兩者均略差於預期。澳元/美元受美滙指數走弱影響，中止十連跌趨勢。不過，中美貿易戰爭端再起，將會嚴重影響澳洲對中國的出口表現，故本周伊始澳元重拾跌勢，暫時未見止跌。

技術分析方面，澳元/美元受美國聯儲局鷹派減息和中美貿易戰影響，已跌穿1月3日的低位0.6760，並創逾十年的新低。不過，日線圖顯示澳元/美元已出現嚴重超賣，加上匯價已跌至0.6740水平（由6月18日低位0.6831至7月19日高位0.7082上升浪的161.80%斐波那契投射水平），短期內或會出現技術性反彈。如果中美貿易戰的情況繼續惡化，澳元/美元或會在短暫回升後繼續下探，進一步挑戰0.6560水平（2009年3月16日當周低位）。

交易策略方面，我們根據7月18日策略於0.6950建立的澳元/美元買盤（上望0.7080，跌穿0.6895止損）已於0.6895平倉，虧損55點。短期內待澳元回升至0.6880-0.6900區域沽出，下望0.6710，升穿0.6955止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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