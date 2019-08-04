訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 04:01 國際財經

美股本周焦點:中美貿戰央行議息

放大圖片

美國聯儲局上周一如預期地作出減息決定後，美國股市本周的焦點，首要的自然是中美兩國貿易爭拗升溫，其次是全球多間央行的議息決定與聯儲局高層發表的演說。

據專家列出的五大焦點，第一個焦點是中美兩國貿易爭拗升溫問題。美國總統特朗普上周四宣布，9月1日起向3000億中國貨徵10%關稅。投資者現時關注中國本周公布的通脹與貿易數據，以評估該國經濟情況，或對貿易戰衝擊有更深入的看法。分析員預期，周四公布的中國7月出入口數據，出口將錄得2.2%跌幅，進口則錄得7.6%跌幅。

第二個焦點，挪威、紐西蘭、澳洲、印度、菲律賓、泰國等央行將於本周議息，市場關注會否步聯儲局後塵減息。專家估計，挪威、紐西蘭、澳洲與印度很可能分別減息0.25%，以應對本國經濟情況。

第三個焦點，是聯儲局官員的演說，對於息率未來變化有否揭示作用。聖路易聯儲銀行總裁布拉德(James Bullard)將於周二發表講話。芝加哥聯儲銀行總裁埃文斯(Charles Evans)則於周三有演說。美國本周沒有具強烈徵兆的經濟數據，只有周一的服務業指數較具瞄頭。

第四個焦點，是更具參考價值的歐羅區數據。歐羅區周一公布7月服務業採購經理指數(PMI)，德國周二公布工業產值，相信有關數據將反映歐羅區經濟情況。英國周五公布第二季國內生產總值(GDP)，市場預期按月升幅為0.1%，按年升幅為1.4%。

第五個焦點，是美國藍籌業績。本周，業績公布期進入後段，標準普爾500指數成分股內，只有62間公布業績。最觸目的是迪士尼、CBS、Viacom等娛樂巨擘，預期對通訊類股份帶來一定衝擊。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。