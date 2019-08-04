國際財經

美國聯儲局上周一如預期地作出減息決定後，美國股市本周的焦點，首要的自然是中美兩國貿易爭拗升溫，其次是全球多間央行的議息決定與聯儲局高層發表的演說。

據專家列出的五大焦點，第一個焦點是中美兩國貿易爭拗升溫問題。美國總統特朗普上周四宣布，9月1日起向3000億中國貨徵10%關稅。投資者現時關注中國本周公布的通脹與貿易數據，以評估該國經濟情況，或對貿易戰衝擊有更深入的看法。分析員預期，周四公布的中國7月出入口數據，出口將錄得2.2%跌幅，進口則錄得7.6%跌幅。

第二個焦點，挪威、紐西蘭、澳洲、印度、菲律賓、泰國等央行將於本周議息，市場關注會否步聯儲局後塵減息。專家估計，挪威、紐西蘭、澳洲與印度很可能分別減息0.25%，以應對本國經濟情況。

第三個焦點，是聯儲局官員的演說，對於息率未來變化有否揭示作用。聖路易聯儲銀行總裁布拉德(James Bullard)將於周二發表講話。芝加哥聯儲銀行總裁埃文斯(Charles Evans)則於周三有演說。美國本周沒有具強烈徵兆的經濟數據，只有周一的服務業指數較具瞄頭。

第四個焦點，是更具參考價值的歐羅區數據。歐羅區周一公布7月服務業採購經理指數(PMI)，德國周二公布工業產值，相信有關數據將反映歐羅區經濟情況。英國周五公布第二季國內生產總值(GDP)，市場預期按月升幅為0.1%，按年升幅為1.4%。

第五個焦點，是美國藍籌業績。本周，業績公布期進入後段，標準普爾500指數成分股內，只有62間公布業績。最觸目的是迪士尼、CBS、Viacom等娛樂巨擘，預期對通訊類股份帶來一定衝擊。