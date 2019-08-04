國際財經

美國藍籌業績公布期開始步入後半段，專家指出本周焦點所在，是迪士尼、哥倫比亞廣播公司(CBS)與Viacom等巨擘的財務報告，尤其是他們對於如何在視像串流市場競爭的策略，更是重中之重，因為有關訊息勢必影響自去年底起跑贏大市的通訊類股份整體表現。

根據安排，迪士尼將於周二公布上季業績，而CBS與Viacom則在周四作出公布。三間公司均是標準普爾通訊分類指數成分股，而且被視為與Netflix在視像串流市場一爭高下的重要企業。

Horizon投資服務行政總裁Chuck Carlson表示，Netflix早前公布的季度財報顯示其客量下滑，而本周的三大娛樂股公布業績，正好讓投資者了解誰是可能取代Netflix、成為視像串流強者的企業。

他指出，迪士尼已公布將在11月12日推出視像串流服務Disney+，分析員早視之為Netflix的最強勁對手，三至四年內可能取代後者，如果其在業績公布的訊息能強化市場相關看法，其股價與Netflix的差距將成為吸引資金轉移的因素。

他認為，近期Netflix與迪士尼股價一跌一升，反映已有資金作出部署。迪士尼的股價相當於22倍預期市盈率，處於2002年以來新高，但Netflix的股價相當於66倍預期市盈率。

Cresset Wealth Advisors投資總監Jack Ablin認為，除了視像串流業務外，迪士尼的製片業務也是另一焦點，因為其製作的電影《The Lion King》近期成為票房一哥。市場預期，迪士尼上季收入將升41%，每股經調整盈利預期為1.75美元。

至於CBS與姊妹企業Viacom，市場對兩間公司的焦點不是現時與Netflix的競爭問題，而是兩者一旦合併後在視像串流市場產生的衝擊。

資料顯示，去年9月起從電訊分類改名為標普通訊分類指數，今年以來累計升20%，優於標準普爾500指數的17%，以分類計只遜於科技與地產類。通訊分項指數之所以有良好表現，主要得力於Facebook、Netflix、Alphabet與Twitter等互聯網巨擘。

不過，如果視像串流市場的競爭情況變得激烈，互聯網巨擘股價受壓，娛樂內容供應類股份受追捧，通訊分類指數升勢或受衝擊。