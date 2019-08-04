國際財經

國際市場調研機構IDC發布今年第二季平板電腦市場統計數據，其中蘋果公司的iPad依然延續了王者地位，以38.1%的份額位居市場第一。

數據顯示，全球平板電腦市場前五名的廠商分別為蘋果、三星、華為、亞馬遜，以及聯想。

其中蘋果第二季平板電腦出貨量達1230萬部，按年增長6.1%，市場份額高達38.1%，份額領先第二名的三星一倍以上，進一步鞏固了自身在平板市場的霸主地位。不過，IDC亦表示，iPad的平均售價按年下降7.5%。

三星出貨量則達490萬部，按年下滑3.1%，以15.2%的份額名列第二，儘管三星是目前安卓(Android)平板市場少數幾家堅持推出高端產品的品牌之一，但IDC指其出貨主力是低端系列。

第三名是華為，出貨量330萬部，按年下滑6.5%，市場份額10.3%。IDC稱，由於今年的特殊情況，華為在平板市場的未來並不明朗。

而專注於低端市場的亞馬遜暫居第四名，出貨量240萬台，按年大增46.3%，市場份額7.4%。分析指出，亞馬遜出貨量增加與7月份的Prime促銷日有關。

至於第五名的聯想，出貨量達190萬台，按年下降6.9%，市場份額5.8%。IDC表示，儘管數據不利，但聯想在美國、西歐和日本等成熟市場的成功增長勢頭良好。