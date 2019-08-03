即巿股評 港股直擊 中國財經 國際財經

中美貿易談判又起波瀾，美方代表剛結束上海之行後，總統特朗普周四隨即「發功」，宣布9月1日開始對餘下3000億美元中國貨品加徵10%關稅，以回應中國「做事太慢」，並威脅會視乎談判進展，決定是否進一步把關稅率提高至25%。

磋商不如預期，貿戰再度升級，拖累人民幣兌美元大幅貶值，離岸人民幣周五亞洲時段曾跌破6.97，逼近6.98關口，屬今年新低，下試2018年觸及的6.9805。

人民幣滙率急挫，重燃市場對「破七」的憂慮。自2018年4月中美全面爆發貿易戰至去年底阿根廷G20峰會「習特會」達成「停火」共識期間，人民幣貶值幅度超過10%。其實中國外滙管理局已於2018年8月重啟逆周期因子調節，減輕滙市的羊群效應，遏止人民幣跌勢。

然而，人民幣貶值確有助抵消美國加徵關稅帶來的負面影響。因滙率回落，變相令出口至海外的中國貨品減價，提升商品競爭力。人民幣去年第二季開始反覆偏軟，貶值大概一成，「巧合」地與當時美國首階段對中國貨品加徵的10%稅率相若。難怪特朗普連番批評美國聯儲局「辦事不力」，導致美元強勢，政策效果不彰。

聯儲局剛實行「預防性減息」，主席鮑威爾明言並非進入減息周期，刺激美滙急升，人民幣會否顯著下滑備受關注，特朗普突如其來「自製」黑天鵝，既殺市場一個措手不及，且為中美貿易談判增添變數，而人民幣「七算」攻防戰便特別惹人注目。

人民幣每逢臨近「七算」都隱約看到中央出招，1美元兌7元人民幣是「政策底」之說遂甚囂塵上。惟相比起去年底，「保七」的預期正在減弱，個別大行因應中國經濟下行情況尚未紓緩，估計人民幣勢將失守「七算」，中方也不斷強調「整數位」對滙價而言沒有多大意義。

今年6月，人民銀行新舊掌舵人就先後發言，現任行長易綱指出，「沒有某個具體數字」是最重要的，但貿易戰對人民幣確構成短暫貶值壓力。至於前行長周小川在「第十一屆陸家嘴論壇」上表明，不必過分關注所謂整數位，「七」不見得要當作滙率底線。

人民幣3年內3次逼近「七算」皆能守穩，在目前中美政經及貿易關係下，北京是否仍然堅持「保七」？箇中關鍵，其實是人民幣挫至新低後，會否引發資金加速流出中國，形成惡性循環。

不過，人民幣一旦「破七」，首當其衝的肯定是股市，本欄多次提到，香港上市企業業務收益相當高比例來自內地，人民幣表現與港股關係密切。

附【圖】所見，恒指與美元兌離岸人民幣(逆向)近年來大致同步，意味人民幣進一步貶值，恐將加劇恒指跌勢。

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容