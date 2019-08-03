國際財經

歐盟周五選出世界銀行行政總裁格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)，角逐成為國際貨幣基金組織(IMF)總幹事一職。

歐盟成員國財長周五舉行了歷時逾12小時的會議及兩輪投票後，最終得出上述結果。基於傳統，美國將同意歐盟提議的人選，出任IMF總幹事，並接替辭職的拉加德。

65歲的奧爾基耶娃在財長會議最後一輪投票時，在東歐與南區國家支持下，得到了相當於57%人口的成員國支持，雖然少於法國訂立的65%規定，但曾任歐羅集團主席與荷蘭財長、得到西歐國家支持的迪塞爾布洛姆(Jeroen Dijsselbloem)承認落敗，才讓她成功當選。歐盟財長會輪值主席Mario Centeno歡迎有關結果。

周五較早時的一輪表決時，芬蘭央行行長雷恩(Olli Rehn)出局。前一天，西班牙經濟部長Nadia Calvino決定退出角逐，令到最後一輪投票時，只餘下兩人。

奧爾基耶娃在歐盟財長會作出上述決結後於Twitter發文，表示在提名程序開始後即時暫離世界銀行職位。IMF預期於9月6日公布總幹事接任人選，10月4日選出正式接任人。

來自保加利亞的奧爾基耶娃在政治立場上被視為中間偏右，而且基於她的年齡已超過IMF規定，所以後者要修例，才可讓她順利接任總幹事一職，但如果大部分IMF成員反對，她的接班便存在懸念。不過，據悉主持遴選的法國方面，已得到美國首肯，在年齡問題上支持修例。