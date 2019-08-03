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中國常駐聯合國代表:準備好與美國貿易對抗

中國新任常駐聯合國代表張軍警告，如果美國要在貿易上與中國對抗，中國將會應戰，北京已準備好採取反制措施。

堪薩斯聯儲總裁:若數據反映經濟弱 撐調整利率



美國堪薩斯州聯儲總裁喬治稱，若數據顯示經濟持續轉弱，將支持聯儲局調整利率以作應對。

納指收市挫1.32% 道指跌逾300點後收窄跌勢



美國非農就業數據符預期，但無法抵消總統特朗普向中國貨加徵關稅的負面消息，美股道指曾挫334點，收市收窄至只跌98點或0.37%，為連續第四日下挫；標指「五連跌」回落0.73%；科技股表現較差，推低納指1.32%。思科股價低收3.86%，蘋果和IBM同告回落逾2%，Facebook和亞馬遜分別下插1.92%和1.73%。

德銀擬售衍生金融資產 撥備10億歐羅



德意志銀行據報設立「壞賬銀行」，處理總值2880億歐羅不良資產；撥備74億歐羅作為重組開支，當中10億專為出售衍生金融資產預備。

摩通傳獲上投摩根控股權 外資首例



路透消息稱，摩通透過拍賣取得上投摩根2%股權，令到持股增至51%，成為首間持有中國基金管理企業控制性權益的外資。

焦點簡訊

￭ 美國勞工部7月非農新增職位16.4萬個，失業率3.7%，均符預期。商務部6月工廠訂單按月增0.6%，遜預期；貿易逆差收窄0.3%至552億美元，金額少於預期。密歇根大學7月消費信心指數終值98.4，略低於預期。

￭ 特朗普簽署法令，正式上調聯邦預算開支與債務上限。

￭ 聯儲局早前減息四分一厘，白宮顧問庫德洛讚揚減息決定，稱儲局朝積極方向邁進。

￭ 德國30年期國債首度出現負孳息，曾跌近10點子，至負0.002厘。

￭ 美滙指數尾段跌0.27%，報98.11。避險貨幣日圓兌美元曾攀至5周高位，漲0.77%。

￭ 紐約12月期金收漲1.8%，每盎斯報1457.5美元，創6年新高。

￭ 紐約期油收漲3.2%，每桶報55.66美元；布蘭特期油升2.3%。

￭ 埃克森美孚第二季純利按年跌21%，每股經調整盈利與收入均勝預期。

￭ 歐洲資源類及汽車股重挫，德法股市分別蒸發3.11%和3.57%，英股滑逾2%。

￭ 人民銀行：下半年堅持穩健貨幣政策，保持鬆緊適度及預調微調。

￭ 夜市期指收報26602點，較昨日恒指收市低水317點。

￭ ADR港股比例指數報26756點，較港收市低161點。