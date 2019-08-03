今日 06:14
國際財經
美國富國銀行宣布，截至6月30日的第二季，提高法律儲備短絀金額預測至39億美元。今年較早時，有關預測為31億美元。
富國解釋，提高估計額是因應一連串事件，包括涉及零售操作手法的訴訟。
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