國際財經

國際商業機器(IBM)上月完成以340億美元收購Red Hat的交易，集團周五公布調低今年盈利預測，並公布提前結束股份回購計劃。

IBM最新預期，本年度每股經調整盈利將不少於12.8美元，原先預期為不少於13.90美元。該公司指出，調整盈利預測是反映收購Red Hat作出的22億美元會計列賬調整，變為以賬面值入賬的遞延收益，以致每股盈利較預期低。

IBM維持收購Red Hat或導致每股盈利在2020年有正面影響的預測不變。

IBM股價在消息公布後初段下滑，其後收復失地。